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مصادر لبنانية: غارات جوية صهيونية طالت بلدات الجميجمة وشقرا وبرعشيت

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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