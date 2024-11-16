ماذا فعل الشهید نصر الله مع سفير ايران بعد تفجيرات البيجر؟ 

العالم - لبنان

وقال مجتبى أماني في مقابلة مع الإذاعة الإيرانية، مساء الجمعة، إن أحد مرافقيه أخبره بأن السيد حسن نصر الله اتصل للاطمئنان على صحته بعد تعرضه للإصابة.

وتابع السفير الإيراني لدى لبنان قائلا: "لقد اخجلني كثيرا سماحته على الرغم من إصابة العديد من المجاهـدين واللبنانيين، إلا أنه اتصل للاطمئنان على سلامتي".

وكان سفير إيران في لبنان قد أكد أن أجهزة البيجر التي انفجرت لم تكن للاستخدام العسكري لدى حزب الله، كما تحدث عن اللحظات الأخيرة التي سبقت ضغطه على الزر وانفجار جهازه.

وقال السفير أماني في مقابلة تلفزيونية: "كان الجهاز في مكتبي وتلقيت رسالة وفيها صفارة خاصة تختلف عن الصفارات السابقة".

وأضاف: "ظهرت عندي رسالة تقول لديك رسالة مهمة اضغط على هذا الزر.. كان جهاز النداء في يدي اليسرى وعندما ضغطت على الزر بيدي اليمنى حدث الانفجار".

يذكر أنه يومي 17 و 18 سبتمبر الماضي تم تفجير معدات اتصالات بينها أجهزة استدعاء (بيجر) وأجهزة اتصال لاسلكي، في مناطق مختلفة من لبنان.

وبحسب البيانات الرسمية أسفر ذلك عن استشهاد 37 شخصا وإصابة أكثر من 3 آلاف.