السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
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طائرات الاحتلال تشن 3 غارات على مباني سكنية في حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٣٥ بتوقيت غرينتش

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