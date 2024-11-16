مراسلنا في غزة: نبدأ يوماً جديداً والصورة ثابتة بالغارات الجوية والقصف + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر في تمام الساعة 8:12 دقيقة بتوقيت مكة المكرمة أوضح الزميل محمد البلبيسي أن العدوان الإسرائيلي والقتل والقصف مستمر، وقال: نبدأ يوماً جديداً ولكن الصورة على حالها ثابتة بالغارات الجوية والقصف المدفعي، فخلال الساعات الماضية كان التركيز الجوي على المدينة وشمالها ورافقها أيضا عمليات نسف وقصف مدفعي في عدة اتجاهات ومحاور.

وفيما أشار إلى أن الغارات الإسرائيلية كانت قوية وحاضرة في عدد من النقاط مدينة غزة، أوضح أن أهمها كان استهداف منزل في حي الشجاعية ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين حيث تمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني من انتشالهم إلى مستشفى المعمداني، فيما عمليات البحث جارية عن ناجين أو شهداء تحت ركام هذا المنزل.

يضاف إلى ذلك أيضا استمرار القصف المدفعي في الأطراف الشرقية لمدينة غزة منها حي الشجاعية وحي الزيتون بالاضافة إلى جنوب حي الصبرة ومنطقة تل الهوى.

وأوضح أن الأطراف الغربية من مدينة غزة شهدت عدة غارات في منطقة حي النصر وغارات على أراضي زراعية، إلى جانب قصف من الزوارق الحربية في منطقة السدنية.

وأضاف: جيش الاحتلال الإسرائيلي زاد من أطنان المتفجرات التي تنسف مربعات سكنية كاملة في مخيم جباليا، هناك أعداد كبيرة من المنازل دمرت، سمع صوت انفجارات هائلة من مدينة غزة، في إطار الضغط على من تبقى في مشروع بيت لاهيا ومخيم جباليا بإخلاء هذه المناطق والنزوح إلى مدينة غزة.

وأكد عدة استهدافات في الشمال منها استهداف منزل بالقرب من مسجد مصعب بن عمير في منطقة بيت لاهيا ما أدى إلى استشهاد ثلاثة مواطنين فيما يجري الحديث عن مفقودين تحت ركام المنزل، ولكن لا توجد طواقم دفاع مدني أو طبية تعمل في الميدان لليوم 25 على التوالي بعد أن اخرج الاحتلال الإسرائيلي المنظومة الطبية ومنظومة الدفاع المدني عن الخدمة.

وأوضح أن الجديد اليوم كان القصف من الزوارق الحربية على مناطق غرب النصيرات، هذه المنطقة التي تتعرض بشكل يومي في قصف وإطلاق نار لأنها المنطقة الأقرب لتواجد آليات الاحتلال الإسرائيلي ومحور نتساريم الفاصل بين شمال وجنوب قطاع غزة.

كما وأكد انتشال ست شهداء من مناطق متفرقة من مدينة رفح حيث كان الاحتلال الإسرائيلي قد أطلق النار على المواطنين الفلسطينيين في ساعات متأخرة من الليل.

وقال: كل هذا يرافقه الوضع الإنساني الكارثي الصعب، أزمة الدقيق التي باتت تفوح على السطح بشكل كبير وعدم وجود الطحين في وسط وجنوب قطاع غزة وغلاء الأسعار وعدم إدخال المواد الغذائية وتعنت الاحتلال الإسرائيلي بعدم السماح لوكالة أوتروا بإدخال مساعداتها يزيد من معاناة المواطنين الفلسطينيين والكل يعلم بأن أعداد كبيرة من النازحين يتلقون الخدمة الاساسية من الأونرا.

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