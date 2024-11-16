السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
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مصادر لبنانية: صليات صاروخية متتالية باتجاه جورن في الجليل الغربي واخرى باتجاه نهاريا

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٠٦ بتوقيت غرينتش

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