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جيش الاحتلال: اطلاق عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه الجليل الغربي

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:١٥ بتوقيت غرينتش

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