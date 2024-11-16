السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: سماع دوي انفجارات في منطقة الكريوت شمال حيفا

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :