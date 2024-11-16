معرض الحرف اليدوية؛ إبداع يروي حكايات التراث الإيراني

العالم - مراسلون

وافتتحت طهران معرض الحرف اليدوية السنوي في دورته السابعة والثلاثين في قاعة المعارض، بمشاركة واسعة من الحرفيين والفنانين من مختلف أنحاء إيران. ويقدم المعرض، الذي يستقطب زواراً من الداخل والخارج، فرصة لاستكشاف غنى التراث الإيراني وتنوعه عبر مجموعة واسعة من الحرف اليدوية التقليدية والحديثة.

وقالت احدی النساء المشاركات في المعرض:"تسعون بالمئة من أعمالنا تشمل ملابس ومفارش طاولات وغيرها، وتنفّذ بتصاميم زهريّة، ويعرف هذا العمل بشكل أكبر بالتّطريز. هدفنا من المشاركة في هذا المعرض هو توسيع الصّناعات اليدويّة".

وقال مديرعام التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في محافظة اردبيل، حسن محمدي اديب:"من النّاحية السّياحيّة، تمتلك محافظة أردبيل معالم مسجّلة عالمياً مثل ضريح الشّيخ صفيّ الدّين الأردبيليّ وخان الشاه عبّاس، ما تستقطب نحو ألف وخمسمئة طالب مع عائلاتهم من دول مثل عمان، العراق، الإمارات، الكويت، سوريا، ودول الخليج الفارسي الأخرى إلى المحافظة".

وصرح مدير عام التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية في العراق، علي النواف لقناة العالم:"لقد حضرنا المؤتمر في ايران وفي الوقت الحالي نريد ان نأخذ نبذة عن هذه الاعمال التي نراها ونبحث عن ان يكون لنا تعاون مع الجهات الموجودة عن طريق الاخوان الداعمين للاتحاد سوف يكون هناك طريقة عمل وتواصل".

يضم المعرض أقساما متنوعة تشمل صناعات مثل السجاد اليدوي الفاخر، والفخار المزخرف، والمجوهرات التقليدية، والنحاسيات، والخشب المنحوت، والنسيج. ويتميز هذا العام بمشاركة كبيرة من الحرفيين الشباب الذين قدموا لمسات معاصرة على المنتجات التقليدية، مما أضفى بعداً جديداً وجاذباً للمعرض.

يعتبر المعرض فرصة للحرفيين لعرض ابداعاتهم وتوسيع شبكة علاقاتهم مع المهتمين والمستثمرين في سبيل تعزيز الحرف اليدوية كقطاع اقتصادي يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وابراز الهوية الثقافية الايرانية علی الساحة العالمية.