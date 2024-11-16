السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

غارات لطيران الاحتلال على محيط بلدة شبحين في جنوب لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :