السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنات وتجمعات جنود الاحتلال

المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنات وتجمعات جنود الاحتلال
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٨ بتوقيت غرينتش

تواصل المُقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها البطولية مستهدفة المستوطنات والقواعد "الإسرائيلية" وتجمعات جنود الاحتلال. 

العالم-لبنان

وفي ما يلي بيانات المقاومة الإسلامية:

بيان رقم 1:

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 11:15 من مساء أمس الجمعة 15-11-2024، مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت 16-11-2024‏
‏13 جمادى الأولى 1446 هـ

بيان رقم 2:

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلامية عند الساعة 12:15 من ليل الجمعة - السبت 16-11-2024، مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة ‏راميم، للمرّة الثانية، بصليةٍ صاروخية.

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
السبت 16-11-2024‏
‏13 جمادى الأولى 1446 هـ

روابط ذات صلة

بري: الرد على مسودة اتفاق التهدئة سيكون خلال 3 أيام

ماذا فعل الشهید نصر الله مع سفير ايران بعد تفجيرات البيجر؟ 

لبنان يعلن آخر حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية