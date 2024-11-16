مراسل العالم: مناظر لا توصف من الدمار جراء قصف الاحتلال لبيروت + فيديو

العالم – مراسلون

وفي اتصال مباشر أشار الزميل حسين فوعاني إلى استمرار مسسل الاعتداءات الإسرائيلية الهمجية على الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأوضح: بالأمس شهدنا موجة من الغارات طالت مناطق متفرقة من الضاحية الجنوبية، الأعنف كانت في منطقة الغبيري حيث أكثر من 15 غارة طالت هذه المنطقة، وهي للمرة الأولى تستهدف بهذه الطريقة.

وبين أن منطقة الشياح أيضا شهدت غارات همجية قوية جدا، حيث خلفت دماراً هائل في الأبنية السكينة، بالإضافة إلى الغارات على منطقة برج البراجنة وحارة حريك، حيث أن أكثر من 60 وحدة سكينة دمرت بالكامل و220 وحدة سكنية دمرت بشكل جزئي في حارة حريك.

ولفت مراسلنا إلى الغارات التي شنها الطيران الحربي الصهيوني على المريجة ، وقال: هناك مناظر لا توصف من ناحية الدمار الهائل، وبطبيعة الحال فهو المكان الذي تم فيه اغتيال رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيدهاشم صفي الدين.

وأكد مراسل العالم أن قوات الاحتلال منعت جميع المصورين وفرق الإسعاف والإغاثة من الاقتراب من الأمكنة التي قامت بتدميرها.

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