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مصادر لبنانية: جيش الاحتلال يصدر تهديدات اخلاء لمبان في حارة حريك والغبيري وبرج البراجنة في الضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٠ بتوقيت غرينتش

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