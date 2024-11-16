هذا ما حدث بعد اطلاق نداء 'لبيك ‏يا نصر الله'..

العالم - لبنان

خمسة وخمسون يوماً من العدوان الإسرائيلي على لبنان؛ مع استمرار تصدي المقاومة الإسلامية لمحاولات تقدم الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، بالإضافة الى عمليات استهداف مواقع وقواعد انتشار جنود الجيش الإسرائيلي وقصف المستوطنات في شمال وعمق فلسطين المحتلة.

واستهدفت المقاومة الإسلامية تجمعات قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدة مستوطنات منها مسكاف عام، وسعسع، وثكنتي يفتاح ودوفيف بعدد من الصليات الصاروخية والمسيّرات الانقضاضية.

وأعلنت المقاومة استهداف مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للّواء الشرقي في ثكنة ‏راميم، للمرّة الثانية، بصلية صاروخية. كما استهدفت قوة لجيش العدو عند الأطراف الجنوبية لبلدة حانين، بمسيرة انقضاضية، وأصابت هدفها بدقة. كذلك استهدفت المقاومة قوة لجيش الاحتلال جنوبي بلدة مارون الراس، بصلية صاروخية.

ودوت صفارات الانذار في يرؤون بالجليل الغربي وفي مرجليوت ومسكفعام في إصبع الجليل وفي نهاريا ومحيطها.

وأعلنت المقاومة استهدافها لتجمعات جنود الجيش الإسرائيلي على الأطراف الشرقية والجنوبية لبلدة مركبا، ومرتفع الكحيل في الأطراف الشرقية لمارون الراس وفي داخل البلدة نفسها بصليات صاروخية ومسيّرات انقضاضية أصابت أهدافها بدقة.

كما استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود الجيش الإسرائيلي في الاطراف الغربية لبلدة الجبين وأوقعت فيهم إصابات مؤكدة.

واستهدف المقاومون تجمعات الجيش الإحتلال عند الاطراف الشرقية لبلدة طلوسة سبع مرات بعدد كبير من الصواريخ.

كما قصفوا بصلية صاروخية انتشاراً للجيش الإسرائيلي في الأطراف الجنوبية لبلدة الخيام وتجمعا آخر عند أطراف بلدة خانين بمسيّرة انقضاضية.

وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر ‏وبنداء 'لبيك ‏يا نصر الله'، قصف حزب الله قاعدة طيرة الكرمل في جنوب حيفا، بصلية من الصواريخ النوعيّة.

كما قصفت المقاومة قاعدة شراغا (المقر الاداري لقيادة لواء غولاني) شمالي مدينة عكا المحتلة، بصلية صاروخية، ومستوطنة ديشون بصلية صاروخية أخرى.