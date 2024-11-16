اسلامي: اجتزنا مرحلة الأبحاث النووية وانتقلنا للمرحلة الصناعية بتقنية البلازما

العالم - ايران

وفي حفل افتتاح مصنع لتجهيز وازالة التلوث من الفواكه الجافة عبر تقنية البلازما في رفسنجان اليوم السبت،صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي" بأنه يجب أن تكون دورة النشاط في عملية الابتكار قادرة على حل المشكلة والاستجابة لاحتياجات البلد والشعب.

واضاف اسلامي بأن هذه الدورة تعد أحد المحاور المركزية في منظمة الطاقة الذرية، حيث تمر بمرحلة البحث وتدخل مرحلة التصنيع والتي تتم وفقا للوثيقة الشاملة لمنظمة الطاقة الذرية.

واشار الى انه يتم تطبيق اليوم تقنية البلازما سواء في بساتين الفستق أو في منتجاته، وهي خطوة أساسية واستراتيجية في تقليل الأضرار التي تلحق بمنتجات الفستق.

وتابع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية معربا عن امله في أن يوفر تطبيق هذه التكنولوجيا فرصة للنشطاء في انتاج الفستق والمصدرين لمنع الأضرار التي لحقت بالصادرات.

كما اعرب عن امله في ان هذا المنتج سيستقطب المستثمرین في هذا القطاع والترحيب بالتطبيق العملي لتتوسع تكنولوجيا البلازما في القطاع الزراعي وتبقى مستقرة في المستقبل.

هذا ويتمتع مصنع تجهيز وازالة التلوث من الفواكه الجافة عبر تقنية البلازما في رفسنجان،و الذي يحمل شعار "دعم الصحة الغذائية، على طريق الصناعة المبتكرة"، بالقدرة على استقبال ثلاثة أطنان من المنتج في الساعة.

وفي المرحلة الأولى من تشغيل هذا المصنع، سيتم معالجة وازالة التلوث من 6 آلاف طن من الفواكه الجافة مثل الفستق واللوز والفول السوداني، بالإضافة إلى منتجات مثل الذرة والحبوب والبذور الزيتية والبقوليات.