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وزارة الصحة بغزة: 35 شهيدا و 111 اصابة في 3 مجازر ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة خلال الـ 24 ساعة الماضية

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٧ بتوقيت غرينتش

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