ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 43 ألفا و799

العالم - فلسطين

وجاء ذلك في تقرير الوزارة الإحصائي لضحايا الإبادة التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ 407 أيام بقطاع غزة.

وأفاد التقرير بـ"ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى "43 ألفا و799 شهيدا و103 آلاف و601 مصاب" مصاب منذ 7 أكتوبر 2023".

وأوضحت الوزارة أن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 3 مجازر ضد عائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 35 شهيدا و111 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية".

وذكرت أن "عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وبجانب الشهداء والجرحى، فإن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الإسرائيلي على غزة، بدعم أمريكي، خلفت ما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ويواصل الكيان الإسرائيلي مجازره متجاهلا قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.