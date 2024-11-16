السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٤٨ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر طبية فلسطينية: 16 شهيدا بقصف الإحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :