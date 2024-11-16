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موقع والا العبري: تم رصد إطلاق 55 صاروخا و4 طائرات مسيّرة من لبنان منذ الصباح

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٤٢ بتوقيت غرينتش

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