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وسائل إعلام إسرائيلية: صلية صواريخ ثقيلة نحو منطقة "الكريوت" قرب حيفا

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

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