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طيران الإحتلال الإسرائيلي يستهدف بلدة الخريبة بالبقاع شرقي لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٤ بتوقيت غرينتش

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