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مسيّرة إسرائيلية تقصف حارة حريك بالضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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