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4 شهداء بغارة إسرائيلية على مدينة النبطية جنوب لبنان واستمرار رفع الأنقاض

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

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