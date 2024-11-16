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غارات جوية إسرائيلية متواصلة على مدينة صور جنوبي لبنان
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مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الإحتلال على حاجز دوتان قرب بلدة يعبد جنوب غربي جنين بالضفة الغربية
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ارتفاع عدد الشهداء الى 4 بالقصف الإسرائيلي لمنزل في منطقة قيزان رشوان جنوب غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
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ارتفاع عدد الشهداء الى 3 بالقصف الإسرائيلي لمنزل في منطقة قيزان رشوان جنوب غرب مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة
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الإعلام الحربي للمقاومة الإسلامية ينشر: لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته
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الشرطة الفرنسية تطوق مطعما يحتجز فيه مسلح رهائن وتستعد للتدخل
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غارة إسرائيلية تستهدف مبنى سكنيا وسط مدينة صور جنوبي لبنان
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شهداء وجرحى بغارة إسرائيلية على بلدة كفرتبنيت بالنبطية جنوبي لبنان
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قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة
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غارة جديدة لطيران الإحتلال الإسرائيلي تستهدف بلدة تبنين جنوبي لبنان
حركة الجهاد الإسلامي: تم إخراج جثماني القائدين الشهيدين فجر اليوم من تحت الأنقاض فيما لا يزال العمل جاريا لرفع هذه الأنقاض
السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
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السعودية
الیمن
مصر
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.