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الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة: الوضع مأساوي للغاية في شمال القطاع والإحتلال يهدم المنازل على رؤوس أصحابها هناك

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

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