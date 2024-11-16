السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي إسرائيلي متواصل على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :