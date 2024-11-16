شاهد رد إلهان عمر على مؤيدين لكيان الاحتلال ضايقوها

العالم - الاميركيتان

وتم تصوير النائبة التقدمية، وهي واحدة من النساء المسلمات الوحيدات في الكونغرس، في لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي وهي محاطة بمحتجين مؤيدين للكيان الإسرائيلي أثناء محاولتها دخول المصعد قالوا لها "اذهبي إلى غزة يا عزيزتي".



ونتيجة هذه الاستفزازات ردت عمر بصراحة قائلة: "اذهب إلى الجحيم" (ترجمة غير حرفية).



وجاء رد عمر بعد ما يقرب من دقيقة كاملة من انتظار المجموعة بجانبها في المصعد أثناء سؤالها "ماذا تفعلين؟"، "لماذا تقفين مع حماس؟" و"هل ستدينين حماس؟ هل ستقولين إنه من الخطأ أخذ الرهائن؟".



"فقط قولي ذلك"، تابع أحد المحتجين في اللقطات. "لا يمكنك قول ذلك؟".

وتعرضت إلهان عمر للإسلاموفوبيا منذ توليها منصبها في عام 2019، بما في ذلك استهدافها من قبل الرئيس آنذاك دونالد ترامب على تويتر.



وتم التعرف على مجموعة المحتجين الذين هاجموا إلهان عمر على أنهم أعضاء في حركة "بيتار" الأمريكية، وهي حركة من المؤيدين المتشددين المتحمسين لكيان الاحتلال الاسرائيلي.