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تواصل الغارات الإسرائيلية على أحياء سكنية في مدينة صور جنوبي لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٨ بتوقيت غرينتش

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