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غارة إسرائيلية على سهل بلدة القليلة في قضاء صور جنوبي لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٩ بتوقيت غرينتش

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