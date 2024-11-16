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6 شهداء من عائلة واحدة بغارة إسرائيلية على بلدة الخريبة بالبقاع شرقي لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

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