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5 شهداء وعدد من الجرحى باستهداف إسرائيلي لصالون حلاقة في حي الدرج وسط مدينة غزة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٣٨ بتوقيت غرينتش

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