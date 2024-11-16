زيلينسكي يأمل انهاء الحرب مع روسيا بالطرق الدبلوماسية

العالم - اوروبا

جاءت تصريحات زيلينسكي خلال لقاء مع وسائل إعلام أوكرانية اعترف فيه بصعوبة الوضع الميداني حاليا في شرق أوكرانيا، وبأن روسيا تحرز تقدما، مشددا على أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع في ظل سياسات الفريق الذي سيدير البيت الأبيض، قائلا إن "هذا هو نهجهم، ووعدهم".

وأضاف زيلينسكي أن "الحرب ستنتهي، لكننا لا نعرف متى بالضبط"، لافتا إلى أنه أجرى "تفاعلا بناءً" مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، خلال محادثة هاتفية، قائلا إن ترامب، "استمع الأسس التي نعتمد عليها، ولم أسمع أي شيء يتعارض مع موقفنا".

وكان دونالد ترامب، قد قال إن الوقت قد حان لإنهاء الصراع في أوكرانيا، ووعد مرة أخرى بالعمل "الجاد" على هذا الأمر.

وقال ترامب في معهد أمريكا أولا: "سنعمل في الشرق الأوسط، وسنعمل بجد فيما يتعلق بروسيا وأوكرانيا، لقد حان الوقت لكي يتوقف ذلك، حان الوقت لكي تتوقف روسيا وأوكرانيا"، لكنه لم يكشف عن تفاصيل خطته لحل النزاع الأوكراني.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد صرح أمس الجمعة بأنه ليس لديه أي فكرة عن كيفية حل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، للأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أنه يجب انتظار المقترحات، وقال لافروف للصحفييين ردا على سؤال بهذا الشأن: "لا أستطيع أن أتخيل"، مضيفا: "سننتظر المقترحات".

وتابع قائلا: "نؤكد بانتظام، عندما نُسأل عن ذلك، أنه على أي حال، فإن السياسي الذي يقول إنه ليس مع الحرب، بل مع السلام، يستحق الاهتمام".

وأوضح لافروف: "لا نعرف بالضبط ما الذي سيتم اقتراحه؛ موقفنا صاغه الرئيس بوتين بوضوح في خطابه بوزارة الخارجية في 14 حزيران/ يونيو من هذا العام".

وحول محادثة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس، أضاف لافروف، أن "الكرملين حدد بوضوح تقييمه للمحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار الألماني أولاف شولتس، وليس هناك ما يمكن إضافته".