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وأوضح البيان أن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية، بلغت خلال النهار 255 عسكريا، وثلاث ناقلات جند مدرعة، ومركبة قتالية مدرعة، و7 سيارات، ومنظومة صواريخ مضادة للطائرات، ومدفع 152 ملم من طراز دي - 20، ومحطة حرب إلكترونية".

وبحسب الوزارة، فقد خسرت كييف منذ بدء العمليات القتالية على محور كورسك، أكثر من 32930 عسكريا، و213 دبابة، و136 عربة مشاة قتالية، و115 ناقلة جند مدرعة، و1167 مركبة قتالية مدرعة، و951 سيارة، و284 قطعة مدفعية، و40 راجمة صواريخ، بما في ذلك 11 منظومة هيمارس، و6 منظومات"إم إل أر إس" أمريكية الصنع.

وقالت موسكو أن القوات الروسية أفشلت "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.