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مراسل العالم: 10 شهداء ونحو 20 جريحا حصيلة اولية لقصف الاحتلال مدرسة ابوعاصي للنازحين في مخيم الشاطئ شمال غرب مدينة غزة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٩ بتوقيت غرينتش

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