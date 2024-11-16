السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٣٧ GMT
فارسی
البث المباشر

7 شهداء من عائلة واحدة بغارة اسرائيلية على بلدة الخريبة في بعلبك شرقي لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:١٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :