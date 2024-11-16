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مصادر عبرية تتحدث عن تظاهرة أمام منزل رئيس الكيان في تل ابيب احتجاجا على صمته تجاه تخريب صفقات الأسرى والتخلي عنهم من قبل الحكومة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٦ بتوقيت غرينتش

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