السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٥٢ GMT
فارسی
البث المباشر

كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس تعلن استهداف التجهيزات العسكرية في مستوطنة شاكيد بصليات كثيفة من الرصاص

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :