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الصحة اللبنانية: 3452 شهيدا و14664 جريحا منذ العدوان الاسرائيلي على البلاد

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٧ بتوقيت غرينتش

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