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الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على بلدة مجدل زون وسهل القليلة رأس العين في قضاء صور جنوبي لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٤٧ بتوقيت غرينتش

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