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غارة إسرائيلية تستهدف منطقة الحدث-الكفاءات بالضاحية الجنوبية لبيروت

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

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