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غارة اسرائيلية على أطراف بلدة عين بعال في قضاء صور جنوبي لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٢ بتوقيت غرينتش

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