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الاعلام العبري: مقتل جندي اسرائيلي خلال معركة في جنوب لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥١ بتوقيت غرينتش

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