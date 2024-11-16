السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة في لبنان تستهدف بالصواريخ تجمعا لقوات الاحتلال في كريات شمونه

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :