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وسائل إعلام إسرائيلية: المنظومة الأمنية قررت زيادة عدد الغارات في لبنان لدفع حزب الله الى التسوية

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٧ بتوقيت غرينتش

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