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وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش أقر سياسة هجومية تقضي بشن غارة كل ساعتين في لبنان

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٨ بتوقيت غرينتش

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