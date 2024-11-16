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النائب اللبناني قاسم هاشم: خلال مرحلة دراسة لبنان للمقترح الأميركي للرد عليه يحاول الإحتلال تصعيد إجرامه ليفاوض تحت النار

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٢٣ بتوقيت غرينتش

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