السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

طائرة كوادكابتر إسرائيلية تطلق نيرانها تجاه المنازل في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :