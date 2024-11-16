السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٦:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل إعلام إسرائيلية: قائد المنطقة الشمالية يصدر أمرا بإعلان "المطلة" ومنطقتها منطقة عسكرية مغلقة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٣٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :