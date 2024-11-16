خشية أوكرانية من تراجع الدعم الأميركي في ظل حكومة ترامب

العالم _ خاص بالعالم

وقال زيلينسكي: من المؤكد أن الحرب ستنتهي بشكل أسرع مع سياسات أعضاء الفريق الذي سيدير البيت الأبيض، هذا هو نهجهم، ووعدهم لمجتمعهم.. ان الحرب ستنتهي، لكننا لا نعرف متى بالضبط.

وكان ترامب انتقد إنفاق إدارة بايدن عشرات المليارات من الدولارات لدعم أوكرانيا منذ بداية العملية الروسية قبل 3 أعوام ووعد بحل هذا النزاع 'خلال 24 ساعة.

لكن الخشية من الأوكرانية من الحكومة الأمريكية الجديدة ليست السبب الوحيد وراء سعي كييف نحو الحل السلمي فإضافة إلى ذلك فإن القوات الأوكرانية تواجه منذ فترة صعوبات على جبهات الحرب مع روسيا، حيث حققت القوات الروسية تقدماً كبيراً على عدة جبهات كان آخرها في منطقة دونيتسك حيث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها سيطرت على قريتي ماكاريفكا وخريخوريفكا الاستراتيجيتين في منطقة دونيتسك الأوكرانية.

يتزامن ذلك مع القنوات الدبلوماسية التي بدأت تفتحتها الدول الأوروبية مع روسيا والتي اعتبرت بادرة لانهاء العزلة عن الرئيس الروسي فلاديمير بولتين حيث أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس اتصالاً مع بوتين وهو أول محادثة هاتفية بينهما منذ 3 سنوات.

وشدد بوتين خلاله على الموقف الذي كان يعلنه منذ أشهر وهو أن أي اتفاق سلام يجب أن يراعي المصالح الأمنية لموسكو ويستند إلى 'حقائق إقليمية جديدة'، في إشارة إلى حقيقة أن القوات الروسية تستولي على خُمس مساحة أوكرانيا.