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وزير الدفاع الايراني للصحفيين بدمشق: سورية تلعب دورا استراتيجيا وبارزا في سياسة ايران الخارجية وسندعمها بالكامل بناء على توصية قائد الثورة

السبت ١٦ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤٩ بتوقيت غرينتش

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