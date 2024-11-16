لماذا طلب لبنان مهلة للرد على مسودة واشنطن لوقف اطلاق النار؟

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وأضاف في افادة صحفية ان المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين حصل على موافقة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب لدفع المحادثات قدماً، مشيرا الى تلقيه مسودة اتفاق من السفيرة الأميركية في بيروت تتضمن بنودًا محددة، طالبا مهلة 3 ايام للرد عليها.

وتابع بري ان تل أبيب ابلغت واشنطن برغبتها في انهاء الحرب. ولفت الى أن الوضع الحالي في المفاوضات أكثر جدية، بعد عرقلة الكيان الاسرائيلي للاتفاق 3 مرات.



وقف اطلاق النار لن يتجاوز القرار الدولي رقم 1701، بحسب بري لانه الإطار الوحيد الذي يمكن أن يُبنى عليه أي وقف للعدوان الإسرائيلي على لبنان وذلك بعد ورود انباء عن ضغوط اميركية لتعديل القرار وادخال تفاصيل جديدة عليه. كما نفى بري ما تم تداوله حول تشكيل لجنة إشراف من دول حلف شمال الأطلسي.



الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي حاولا القيام بلعبة سياسية ترمي الى جعل لبنان مسؤولاً عن عدم التوصل إلى اتفاق في حال رفضه المسوّدة، بالاضافة الى وجود نية لتحميل لبنان مسؤولية استمرار لحرب، وهو ما دفع الجهات اللبنانية المفاوضة الى اعتماد استراتيجية الغموض، ونجحا في عدم تسريب نص المسوّدة، كما تولّيا إشاعة أجواء تفاؤلية، لكن مع عدم الانجرار إلى الموجة التي كانت تضغط عليهما للسير في مفاوضات لا تحقق مصلحة لبنان.